Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tiro no peito

Cabo da PM reage e mata assaltante em Cariacica

O caso aconteceu quando o PM chegava em casa, na Rua Larga, em Morada de Santa Fé. Os moradores também reclamam que roubos são recorrentes no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 13:56

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 13:56

O cabo reagiu ao assalto e atirou duas vezes contra um dos bandidos, que morreu no local Crédito: Marcelo Prest
Um cabo da Cavalaria da Polícia Militar reagiu a uma tentativa de assalto, atirou e matou um criminoso que tentava roubá-lo na frente de casa, na Rua Larga, em Morada de Santa Fé, Cariacica, por volta das 7h30 desta quinta-feira (16). Um dos assaltantes fugiu a pé.
De acordo com informações da PM, o cabo saiu do plantão, em que ficou até as 7h e, por volta de 7h30 parou a caminhonete, uma Hilux, na Rua Larga, próximo à casa em que mora, como faz todos os dias.
Enquanto o PM pegava os pertences que estavam dentro do carro, dois assaltantes o abordaram. Um deles estava com uma arma em punho e apontava para o PM. O cabo reagiu ao assalto e atirou duas vezes contra um dos bandidos, enquanto o outro fugiu a pé.
O assaltante foi ferido no peito e morreu no local. Ele não foi identificado por estar sem documentos. A PM informa também que o cabo trabalha há mais de 20 anos na Cavalaria .
MORADORES RECLAMAM
Os moradores do bairro Morada de Santa Fé reclamam da falta de segurança no local e afirmam que outros casos de assalto têm acontecido com frequência.
Há dois dias, um veículo foi roubado e câmeras de segurança mostraram o momento da ação dos bandidos (veja vídeo abaixo). Dois homens, um armado, abordam um homem logo após ele estacionar uma caminhonete, o revistam, encontram a chave e fogem do local.
Cabo da PM reage e mata assaltante em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O culto liderado por pastor negro que falava a 'língua dos anjos' e que originou o movimento evangélico há 120 anos
Imagem de destaque
O que a derrota de Viktor Orbán na Hungria significa para Putin, Ucrânia e o resto da Europa
Imagem de destaque
Herança sem planejamento pode virar dor de cabeça para famílias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados