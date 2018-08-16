Cabo da PM reage e mata assaltante em Cariacica

O cabo reagiu ao assalto e atirou duas vezes contra um dos bandidos, que morreu no local Crédito: Marcelo Prest

Um cabo da Cavalaria da Polícia Militar reagiu a uma tentativa de assalto, atirou e matou um criminoso que tentava roubá-lo na frente de casa, na Rua Larga, em Morada de Santa Fé, Cariacica , por volta das 7h30 desta quinta-feira (16). Um dos assaltantes fugiu a pé.

De acordo com informações da PM, o cabo saiu do plantão, em que ficou até as 7h e, por volta de 7h30 parou a caminhonete, uma Hilux, na Rua Larga, próximo à casa em que mora, como faz todos os dias.

Enquanto o PM pegava os pertences que estavam dentro do carro, dois assaltantes o abordaram. Um deles estava com uma arma em punho e apontava para o PM. O cabo reagiu ao assalto e atirou duas vezes contra um dos bandidos, enquanto o outro fugiu a pé.

O assaltante foi ferido no peito e morreu no local. Ele não foi identificado por estar sem documentos. A PM informa também que o cabo trabalha há mais de 20 anos na Cavalaria .

MORADORES RECLAMAM

Os moradores do bairro Morada de Santa Fé reclamam da falta de segurança no local e afirmam que outros casos de assalto têm acontecido com frequência.

Há dois dias, um veículo foi roubado e câmeras de segurança mostraram o momento da ação dos bandidos (veja vídeo abaixo). Dois homens, um armado, abordam um homem logo após ele estacionar uma caminhonete, o revistam, encontram a chave e fogem do local.