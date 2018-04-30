Briga por conta de terreno acaba com três vizinhos baleados na Serra

Uma briga entre vizinhos terminou com três pessoas baleadas, no final da tarde do último domingo (29), em Central Carapina, na Serra. Uma das vítimas está internada em estado grave.
O motivo da confusão é um processo judicial em que um aposentado, de 39 anos, acusa a antiga dona do terreno da residência vizinha de invasão.
A moradora teria construído um muro dentro da área da casa dele. O processo foi iniciado em 2013 e até o momento não houve uma resolução.
Nesse período, a dona do imóvel de dois andares, acionada na Justiça, acabou negociando a parte de baixo para a enteada e a casa de cima para um homem, que é o acusado de atirar nos vizinhos.
Após essa venda, ela transferiu a responsabilidade do processo para os novos donos. Porém, o suspeito acabou não aceitando a situação e passou a ameaçar o aposentado.
Por volta das 17h de domingo, um oficial de justiça esteve no local para coletar assinaturas, com uma intimação para a próxima audiência do processo.
Além de se recusar a assinar, o acusado ficou transtornado, entrou em casa e pegou uma arma. Em seguida, foi até o portão do aposentado e começou a proferir ameaças.
OS DISPAROS
A vítima saiu de casa e tentou conversar com o vizinho, para evitar uma confusão. A mulher dele, uma professora, 37, contou que o marido sequer teve tempo de falar.
Assim que meu marido saiu e chegou perto do portão, ele já levantou a blusa, tirou a arma da cintura e atirou. Ele ia matar meu marido, aí eu fui para cima dele, relatou.
A professora tentou segurar o atirador e acabou sendo atingida no ombro direito por um disparo. No momento em que ela interferiu, o aposentado conseguiu correr, mesmo ferido por um tiro no pescoço, e foi abrigado por vizinhos.
Ao ouvir a confusão, a moradora do andar debaixo do acusado, uma dona de casa de 34 anos, que também faz parte do processo, saiu de dentro da residência e tentou conversar com o homem armado.
Porém, muito alterado, ele não quis saber de conversa e também disparou contra ela, acertando duas vezes na barriga. Depois, ele fugiu correndo.
O aposentado foi socorrido por vizinhos para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Carapina e, de lá, em estado grave, transferido para o hospital Jayme dos Santos Neves, onde permanece internado.
A mulher dele e a outra vítima ferida também foram levados para o hospital, receberam atendimento e já foram liberadas. O criminoso ainda não foi localizado pela polícia.
Briga por conta de terreno acaba com três vizinhos baleados na Serra