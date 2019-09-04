Briga de Vizinhos

Briga por causa de obra em condomínio vira caso de polícia no ES

Motivo da confusão seria um obra realizada entre dois condomínios de Coqueiral de Itaparica.

Obra causa conflito entre moradores de Vila Velha Crédito: Internauta

Uma obra que está acontecendo entre condomínios foi motivo para uma confusão entre moradores. Socos e tapas foram trocados durante uma briga, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (4), em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha.

A Polícia Militar confirmou que uma obra acontece no local. As agressões físicas ocorreram com moradores das 6ª e 7ª etapas de condomínios fechados, na região. Alguns deles tentaram derrubar as divisórias da obra.

De acordo com uma moradora do local que preferiu não se identificar, os moradores queriam colocar a divisória porque traficantes moram na 6ª etapa. Ela afirma que, depois que a polícia realizou prisões no local, os próprios habitantes desistiram da divisória, o que gerou conflito.

A polícia destacou ainda que o conflito foi resolvido no local.

