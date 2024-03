Briga entre senegalês e mauritano acaba com um esfaqueado e outro preso na Serra

Não há informações sobre a motivação e o estado de saúde da vítima; confusão ocorreu no bairro Residencial Laranjeiras, na noite desta quinta-feira (7)

Um senegalês foi atingido por cerca de cinco facadas durante uma briga ocorrida no bairro Residencial Laranjeiras, na Serra , nesta quinta-feira (7). Segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, durante um patrulhamento pelo bairro, um morador abordou os militares informando sobre uma discussão entre dois homens.

Ao chegarem no local, a vítima, identificada como Ibrahin Mustafar Ngom, estava caída no chão. O suspeito do crime, Abou Shek, natural da Mauritânia, país que faz fronteira com o Senegal, estava sentado em uma calçada, próximo a Ibrahin. Com ele, foi encontrada uma faca.