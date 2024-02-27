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Porto Dourado

Dono de bar é morto a tiro na Serra em briga por causa de cachorro

José Ricardo Viana estava internado no Hospital Jayme Santos Neves; esposa conta o que aconteceu no dia do crime

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 13:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2024 às 13:03
José Ricardo
José Ricardo acabou morto após ser baleado dentro do próprio bar na Serra Crédito: Acervo Pessoal
Um comerciante, identificado como José Ricardo Viana, morreu na segunda-feira (26) após ser baleado no último domingo (25), no bairro Porto Dourado, na Serra. Ele estava internado no Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município, mas não resistiu aos ferimentos.
Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, ele foi baleado dentro do próprio bar. Testemunhas contaram para a Polícia Militar que dois homens chegaram ao estabelecimento, beberam na calçada e começaram a discutir com a companheira do comerciante, que tomava conta do bar no momento.
José Ricardo estava em casa e foi até o bar quando soube da briga. O motivo da discussão seria um cachorro que foi doado ao casal pelo atirador há dois anos. A dupla pediu o animal de volta, só que a vítima disse que o cachorro tinha fugido. No meio da briga, um dos homens atirou em José Ricardo.
Bar onde ocorreu a discussão e o crime na Serra
Bar onde ocorreu a discussão e o crime na Serra Crédito: Roberto Pratti
“Eles pararam o carro em frente aos colegas do meu marido e começaram a xingar e falaram que queriam o cachorro deles. Há dois anos, quem atirou no meu marido, deu o cachorro para minha filha, só que esse cachorrinho fugiu. Estava tão bêbado e xingando e meu marido não gostou da atitude dele”, contou a esposa do comerciante.
José Ricardo foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia. Por causa da gravidade dos ferimentos, teve que ser transferido para o Hospital Jayme Santos Neves. Ele chegou a passar por uma cirurgia, mas morreu na unidade hospitalar.
Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta. 

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