Dono de bar é morto a tiro na Serra em briga por causa de cachorro

José Ricardo acabou morto após ser baleado dentro do próprio bar na Serra Crédito: Acervo Pessoal

Um comerciante, identificado como José Ricardo Viana, morreu na segunda-feira (26) após ser baleado no último domingo (25), no bairro Porto Dourado, na Serra . Ele estava internado no Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município, mas não resistiu aos ferimentos.

TV Gazeta, ele foi baleado dentro do próprio bar. Testemunhas contaram para a Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da, ele foi baleado dentro do próprio bar. Testemunhas contaram para a Polícia Militar que dois homens chegaram ao estabelecimento, beberam na calçada e começaram a discutir com a companheira do comerciante, que tomava conta do bar no momento.

José Ricardo estava em casa e foi até o bar quando soube da briga. O motivo da discussão seria um cachorro que foi doado ao casal pelo atirador há dois anos. A dupla pediu o animal de volta, só que a vítima disse que o cachorro tinha fugido. No meio da briga, um dos homens atirou em José Ricardo.

Bar onde ocorreu a discussão e o crime na Serra Crédito: Roberto Pratti

“Eles pararam o carro em frente aos colegas do meu marido e começaram a xingar e falaram que queriam o cachorro deles. Há dois anos, quem atirou no meu marido, deu o cachorro para minha filha, só que esse cachorrinho fugiu. Estava tão bêbado e xingando e meu marido não gostou da atitude dele”, contou a esposa do comerciante.

José Ricardo foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia. Por causa da gravidade dos ferimentos, teve que ser transferido para o Hospital Jayme Santos Neves. Ele chegou a passar por uma cirurgia, mas morreu na unidade hospitalar.