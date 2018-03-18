Briga em boate vira caso de polícia em Vitória

Um jovem de 22 anos precisou passar por um cirurgia no braço após ser atingido por uma garrafa quebrada durante uma briga em uma boate de Jardim da Penha. A confusão ocorreu na madrugada deste sábado (17), e acabou indo parar na 1ª Delegacia Regional de Vitória.
De acordo com um estudante de 22 anos, que é amigo do jovem ferido, o desentendimento começou dentro da boate. Eu não estava nesse momento, mas meus amigos que estavam disseram que um amigo nosso tentou chegar em uma menina, ela não quis e esse outro rapaz chegou para intervir. Nisso começou a discussão, conta.
Minutos mais tarde, a discussão continuou do lado de fora do local. Nós estávamos lá fora quando esse rapaz chegou discutindo. Nós tentamos conversar com ele, ver o que estava acontecendo. Mas quando o meu amigo chegou esse rapaz achou que ele iria bater nele. Então, quebrou uma garrafa na árvore e deu uma garrafada nele. O vidro pegou em uma artéria. Nós tivemos que ir para o hospital e ele ficou no centro cirúrgico cerca de três horas, conta o estudante, que ficou com a bermuda e os chinelos cheios de sangue.
A vítima, um auxiliar operacional de 22 anos, que passa bem, lembra de pouca coisa da discussão. Quando ele me deu a garrafada ela furou meu braço direito e cortou uma artéria. Com isso, minha pressão baixou e eu estava perdendo muito sangue. Só lembro dos meus amigos me levando para o hospital.
Na delegacia, o rapaz que levou a garrafada e seus amigos foram autuados por praticar vias de fato contra alguém. Já o jovem que usou a garrafa para atingir o outro, responderá por lesão corporal. Todos foram liberados e aguardam convocação para responderem em juízo.