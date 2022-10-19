Brasileiro que atacou Kirchner é indiciado por possuir pornografia infantil Crédito: Redes Sociais

O brasileiro Fernando Sabag Montial, acusado de tentar matar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, no mês passado, foi indiciado pela Justiça por possuir e distribuir conteúdo com exploração sexual de menores de idade. Inicialmente, o homem tinha apagado todo o conteúdo do aparelho, mas a polícia encontrou os arquivos em um cartão de memória.

Ainda segundo o jornal, ele vai ser chamado a depor e terá um julgamento público.

Quem é Sabag Montiel

Fernando Andrés Sabag Montiel nasceu no Brasil, mas chegou à Argentina ainda criança, em 1996. Ele trabalhava como motorista de aplicativos.

No mês passado, ele foi preso após tentar atirar na vice-presidente argentina em Buenos Aries. Depois do atentado, a polícia apreendeu mais de 100 munições de calibre 9 milímetros na casa dele.

Símbolo Nazista

Segundo o Jornal La Nacíon, o homem se apresentava nas redes sociais como ´´Fernando Salim Montiel`` -as contas foram apagadas na madrugada seguinte ao atentado. De acordo com a publicação, ele seguia muitas páginas na internet ligadas a grupos radicalizados ou de ódio.