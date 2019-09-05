Violência

Bombeiro reage a assalto e mata bandido em Vila Velha

O bombeiro retornava para casa de um curso que faz à noite quando foi abordado pelo suspeito, no bairro Rio Marinho

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 02:52

Local onde o crime ocorreu, em Rio Marinho, Vila Velha Crédito: Glacieri Carraretto

Um cabo do Corpo de Bombeiros reagiu a um assalto e matou o suspeito, na noite de sexta-feira (30), em Rio Marinho, Vila Velha.

O bombeiro retornava para casa de um curso que faz à noite, quando foi abordado pelo suspeito identificado como Max Patrício Bezerra Medeiros, 22 anos, na Rua Calogi. O suspeito estava de bicicleta.

Segundo informações de moradores, o rapaz chegou a apontar o que seria uma arma para a cabeça do bombeiro. Após entregar os pertences, o bombeiro, que também carregava uma arma, reagiu ao assalto no momento em que Max baixou a arma, atirando três vezes.

Todos os disparos atingiram Max, que correu até a esquina, onde caiu. O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Junto ao rapaz, havia uma arma falsa.

No início da manhã de sábado, familiares de Max estiveram no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa para fazer os procedimentos de liberação do corpo. "Somos mais uma família que sofre com a maldição da droga e da violência", desabafou uma tia do rapaz. Max será enterrado no cemitério de Snata Inês, em Vila Velha.

Moradores da rua contaram que o local é marcado por constantes assaltos. "Eu já fui assaltada na esquina dessa rua. Levaram minha bolsa com celular, documentos meus e dos meus filhos e cartões de crédito", disse uma moradora.

Já o operador de máquina João Ferreira, 63 anos, também morador, reforçou que ocorrem roubos com frequência na região. "Assalto sempre tem, mas é a primeira vez que tem tiro. Eu estava em casa quando aconteceu, ouvi três tiros e tomei um susto. Vi de casa que tinha gente na rua, depois polícia e descobri que tinha sido um assalto", lembrou.

CORPO DE BOMBEIROS

Por meio de nota à imprensa, a corporação confirmou o ocorrido e informou que foi o próprio militar quem acionou o Ciodes comunicando os fatos. Como procedimento padrão, um oficial do Corpo de Bombeiros acompanhou o bombeiro até à Delegacia Regional de Vila Velha, onde prestou esclarecimentos e foi liberado. A Corregedoria do Corpo de Bombeiros também acompanhará o caso como é necessário para este tipo ocorrência. A assessoria informou que o militar possui porte de arma e a pistola está registrada no nome dele.

A Polícia Civil também foi procurada e disse que o caso seguirá sob investigação na Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP).

Max Patrício Bezerra, 22 anos, foi morto ao tentar assaltar bombeiro em Vila Velha Crédito: Reprodução

O Ciodes foi acionado por conta de uma ocorrência envolvendo um cabo do Corpo de Bombeiros Militar, na noite da última sexta-feira, em Rio Marinho, Vila Velha. Uma viatura da Polícia Militar foi deslocada e o bombeiro informou aos policiais que havia sofrido uma tentativa de assalto, reagiu e disparou contra o criminoso, que veio a óbito no local. O próprio militar acionou o Ciodes e foi acompanhado por um oficial da Corporação, antes de ser conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde prestou esclarecimentos e foi liberado. O caso será acompanhado pela Corregedoria do Corpo de Bombeiros, procedimento padrão nesse tipo de ocorrência. O militar possui porte de arma e a pistola está registrada no nome dele.





