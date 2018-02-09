Bloco termina em confusão no Centro de Vitória

Mãe reclamou de uso de spray de pimenta na confusão com a Guarda e a PM Crédito: Fernando Madeira

Um bloco de carnaval terminou em confusão na noite desta quinta-feira (8), no Centro de Vitória. O bloco Nós, Eva e Adão se preparava para iniciar a festa quando o carro do Disque-Silêncio da prefeitura, junto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, pediram para que o som fosse abaixado. Houve confusão e até crianças atingidas com spray de pimenta.

De acordo com o presidente da Associação de Moradores, Everton Martins, o bloco já é tradicional no Centro de Vitória há quatro anos. Porém, para 2018, a organização não teve tempo de conseguir autorização para o bloco acontecer na Praça Ubaldo Ramalhete Maia. O tempo limite para a inscrição do alvará era até 30 de janeiro. Porém, a prefeitura antecipou isso para cerca de duas semanas antes. Muitos organizadores não tiveram tempo de conseguir a autorização, disse.

O agente comunitário de segurança Picoli afirma que após denúncias os agentes e a PM foram à praça três vezes pedir para que o som fosse abaixado. Segundo ele, na terceira tentativa de negociação, os homens foram agredidos com garrafas e latas. Só então reagimos com spray de pimenta, disse.

Já os foliões afirmaram que os agentes e policiais agiram com violência desproporcional. Eles empurraram mulheres e famílias. Minha filha de cinco anos levou spray de pimenta no rosto e vomitou de tão mal que ficou. Foi uma agressividade sem necessidade em um momento de festa, em um local lotado de crianças, afirmou uma foliona.