Bebê nascido durante cheia do Rio Doce no ES faz aniversário novamente ilhado

Bebê que nasceu em resgate após cheia do Rio Doce comemora 1 ano ilhado em Linhares Crédito: Acervo pessoal

Moradores do distrito voltaram a ficar totalmente ilhados nesta quarta-feira (11), após o nível do rio ultrapassar a cota de inundação. Marcos da Conceição Flores, de 28 anos, o pai do bebê, registou o alagamento que atinge a comunidade.

Resgate e nascimento do bebê

No ano passado, Aline e outros moradores foram resgatados, durante a madrugada do dia 13 de janeiro, de trator – único veículo com condições de passar pela estrada de acesso a Povoação. A mulher foi levada para o hospital, na região central do município, e pequeno Wenderson nasceu.

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Wenderson é o primeiro filho do casal. Apesar da situação que enfrentam, eles estão felizes porque, pelo menos dessa vez, vão passar a data juntos. No entanto, devido aos alagamentos, a comemoração vai precisar ser adiada.

"Um ano depois estamos na mesma situação. Quase todo ano é a mesma coisa. Mas vamos comemorar, sim. Por causa dessa situação, não vai dar para ser no dia do aniversário dele. Estamos programando para fazer uma festa na semana que vem" Marcos da Conceição Flores - Auxiliar de obras

Marcos da Conceição Flores só conheceu o filho no dia seguinte ao nascimento, depois de ser resgatado pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Crédito: Acervo pessoal

Cheia do Rio Doce

O nível do rio no município atingiu 4,97 metros, conforme Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Doce, do Serviço Geológico do Brasil, ultrapassando a cota de inundação (de 3,45 metros no município).

A Defesa Civil de Linhares informou que três famílias precisaram ser retiradas de suas casas no bairro Olaria, e foram acolhidas no abrigo provisório montado no ginásio poliesportivo do bairro Conjunto Juparanã. Lá, as famílias impactadas pela cheia do rio serão acolhidas pelos profissionais com atendimento em saúde e psicológico, além de alimentação e produtos de higiene pessoal.