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Em Linhares

Bebê nascido durante cheia do Rio Doce no ES faz aniversário novamente ilhado

Mãe estava grávida do menino quando foi resgatada ano passado, com outras pessoas em Povoação devido à cheia do rio; moradores do distrito voltaram a ficar ilhados nesta quarta (11)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 jan 2023 às 14:13

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 14:13

Bebê que nasceu em resgate após cheia do Rio Doce comemora 1 ano ilhado em Linhares
Bebê que nasceu em resgate após cheia do Rio Doce comemora 1 ano ilhado em Linhares Crédito: Acervo pessoal
O pequeno Wenderson Silva Flores vai comemorar o aniversário de um ano na mesma situação em que nasceu, em janeiro de 2022: ilhado. A mãe do menino, Aline Silva da Conceição, de 21 anos, que estava grávida na ocasião, foi uma das pessoas resgatadas no ano passado em Povoação, Linhares, no Norte do Estado, devido à cheia do Rio Doce que deixou a comunidade alagada. 
Moradores do distrito voltaram a ficar totalmente ilhados nesta quarta-feira (11), após o nível do rio ultrapassar a cota de inundação. Marcos da Conceição Flores, de 28 anos, o pai do bebê, registou o alagamento que atinge a comunidade. 

Resgate e nascimento do bebê

No ano passado, Aline e outros moradores foram resgatados, durante a madrugada do dia 13 de janeiro, de trator – único veículo com condições de passar pela estrada de acesso a Povoação. A mulher foi levada para o hospital, na região central do município, e pequeno Wenderson nasceu.
No entanto, o marido dela continuou no local e só conheceu o filho no dia seguinte ao nascimento, após ser resgatado pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Na ocasião, de dentro da aeronave, o auxiliar de obras fez imagens que mostram o cenário de enchente na zona rural.
Wenderson é o primeiro filho do casal. Apesar da situação que enfrentam, eles estão felizes porque, pelo menos dessa vez, vão passar a data juntos. No entanto, devido aos alagamentos, a comemoração vai precisar ser adiada.
"Um ano depois estamos na mesma situação. Quase todo ano é a mesma coisa. Mas vamos comemorar, sim. Por causa dessa situação, não vai dar para ser no dia do aniversário dele. Estamos programando para fazer uma festa na semana que vem"
Marcos da Conceição Flores - Auxiliar de obras
Marcos da Conceição Flores só conheceu o filho no dia seguinte ao nascimento, depois de ser resgatado pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).
Marcos da Conceição Flores só conheceu o filho no dia seguinte ao nascimento, depois de ser resgatado pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Crédito: Acervo pessoal

Cheia do Rio Doce

O nível do rio no município atingiu 4,97 metros, conforme Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Doce, do Serviço Geológico do Brasil, ultrapassando a cota de inundação (de 3,45 metros no município).
A Defesa Civil de Linhares informou que três famílias precisaram ser retiradas de suas casas no bairro Olaria, e foram acolhidas no abrigo provisório montado no ginásio poliesportivo do bairro Conjunto Juparanã. Lá, as famílias impactadas pela cheia do rio serão acolhidas pelos profissionais com atendimento em saúde e psicológico, além de alimentação e produtos de higiene pessoal.
A Prefeitura de Linhares também presta assistência aos moradores de Povoação. Na manhã desta quinta-feira (12), uma equipe médica esteve no distrito.

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