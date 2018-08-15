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Na Utin

Bebê de grávida morta por bala perdida está em estado grave

Prematura, Laura, que nasceu aos sete meses, já teve duas paradas cardíacas

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 16:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 16:19
Parto de emergência salva vida da pequena Laura Crédito: Fernando Madeira | GZ
A pequena Laura, que veio ao mundo na tarde desta terça (14), quando médicos a retiraram, às pressas, da barriga da mãe, Pâmela Soares, de 23 anos, atingida na cabeça por uma bala perdida, em Gurigica, Vitória, está em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva Infantil (Utin) do Hospital das Clínicas (Hucam). Prematura, Laura, que nasceu aos sete meses, já teve duas paradas cardíacas. O enterro de Pâmela está previsto para as 16h desta quarta-feira no Cemitério de Maruípe, em Vitória.
BALEADA DENTRO DE CASA
Segundo informações da polícia, Pâmela estava em casa com a irmã, que havia chegado do trabalho, e a sobrinha, de 4 anos, por volta das 14 horas de ontem, quando começou um tiroteio entre criminosos na rua Botafogo.
Familiares contaram que para proteger a sobrinha, que estava em cima da cama, próximo à janela do quarto, Pâmela tentou abraçá-la e, nesse momento, foi atingida por um tiro em cima do olho, no lado direito da cabeça.
Em meio ao desespero, a irmã de Pâmela gritou por socorro. Vizinhos e amigos pararam um carro na rua. O motorista ajudou a levar Pâmela para o Hospital São Lucas.
O carro parou depois de uma freada brusca e barulhenta em frente ao hospital, chamando a atenção de quem aguardava atendimento, e fazendo com que todos se chocassem com a cena de socorro à grávida. As pessoas que estavam com ela gritavam por ajuda, desesperadas, algumas também sujas de sangue, contou uma estudante, de 21 anos, que aguardava para visitar o pai internado.
Os parentes contaram que a vítima chegou à unidade hospitalar com vida. Cerca de duas horas depois, familiares foram chamados pelo corpo médico e receberam duas notícias: Pâmela estava morta e a bebê havia nascido, com vida, após uma cesárea de emergência.
POLÍCIA
Pâmela Soares, grávida que morreu baleada dentro de casa, em Gurigica, Vitória Crédito: Facebook
Na noite desta terça, o corpo de Pâmela foi para o Departamento Médico legal (DML). Antes, policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no hospital. Eles também foram ao local do crime para levantar as primeiras informações.
O carro usado no socorro de Pâmela também foi localizado e passou por perícia. Por nota, a Polícia Civil disse apenas que vai investigar o caso, mas não disse para qual delegacia será encaminhada a ocorrência.
Já a Polícia Militar informou, por meio da assessoria de imprensa, que foi acionada para atender à ocorrência de disparos de arma de fogo em uma escadaria do bairro Gurigica. 
 

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