Assassinato a tesouradas

Barbeiro é preso suspeito de matar motoboy em briga por ciúmes em Viana

Lucas da Silva Leandro, de 27 anos, foi assassinado na frente do filho de dois anos durante uma discussão no bairro Ipanema, na noite de sábado (11)

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 12:33

Lucas da silva Leandro (à esquerda), de 27 anos, morreu a tesouradas e o suspeito do crime (à direita) é o barbeiro Leonardo Renan de Oliveira, de 24 anos Crédito: Acervo pessoal

Uma briga motivada por ciúmes terminou com um motoboy de 27 anos, identificado como Lucas da Silva Leandro, morto a tesouradas em Ipanema, Viana. O crime aconteceu na noite de sábado (11) e o suspeito, o barbeiro Leonardo Renan de Oliveira, de 24 anos, foi preso em Ipanema, bairro vizinho. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o homicídio ocorreu após a vítima ficar enciumada ao ver sua esposa dançando com Leonardo.

Lucas foi assassinado na frente do filho de dois anos. Uma vizinha contou à repórter Quézia Prado, da TV Gazeta, que o crime aconteceu em um ponto de encontro de moradores no bairro Ipanema. Em certo momento, após a esposa da vítima dançar com Leonardo, houve uma discussão entre os dois homens e a vítima acabou golpeada com tesouradas. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica.

A Polícia Militar disse que foi informada no local que o suspeito do assassinato havia sido detido por um grupo de pessoas no bairro Universal, no mesmo município. Por estar com ferimentos no corpo, também de tesouradas, Leonardo foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Arlindo Vilaschi, e depois encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e encaminhado para o Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana. A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Leonardo, e deixa este espaço para um posicionamento.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta