Barbeiro é assassinado a tiros em posto de combustíveis em Cariacica

Kleryson Gustavo Gourlat foi morto com pelo menos cinco tiros, sendo a maioria na cabeça; criminosos chegaram de moto e atiraram sem falar nada, segundo testemunhas

Um barbeiro de 20 anos, identificado como Kleryson Gustavo Goulart, foi morto a tiros em um posto de combustíveis que fica às margens da Rodovia do Contorno, na entrada do bairro Mucuri, em Cariacica, no final da manhã de terça-feira (7).

Segundo apuração de Caíque Verli, da TV Gazeta, o barbeiro chegou ao posto de combustíveis com um primo. Os dois saíram para comprar carne para um churrasco em família e, na volta para casa, decidiram abastecer. O jovem estava fora do carro, esperando para pagar o frentista, quando foi baleado.

O assassinato do barbeiro é investigado pela Polícia Civil. Familiares de Kleryson estiveram no Departamento Médico Legal, em Vitória, para liberar o corpo do jovem. Não quiseram gravar entrevista, mas contaram que ele morava no bairro Vista Dourada, também em Cariacica. Disseram que o barbeiro teve envolvimento com o tráfico quando era adolescente e que suspeitam que ele tenha sido morto por antigos rivais.