Home
>
Polícia
>
Bandidos usam carro de idoso para assaltar na Praia do Canto

Bandidos usam carro de idoso para assaltar na Praia do Canto

Aposentado foi abordado na Ilha de Santa Maria e teve o carro, avaliado em R$ 65 mil, roubado. Em seguida, bandidos usaram o veículo para assaltar mulher na Praia do Canto