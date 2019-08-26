Home
>
Polícia
>
Bandidos roubam táxi, capotam e trocam tiros com policiais em Linhares

Bandidos roubam táxi, capotam e trocam tiros com policiais em Linhares

Três homens roubaram o veículo em Sooretama, no Norte do Estado, fugiram em direção a Linhares e na fuga atiraram nos policiais que os perseguiam