Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Bandidos roubam carro do governador eleito Renato Casagrande em Vila Velha

Veículo, uma Hilux, estava na casa do motorista de Casagrande, no Ibes. Ele chegou a ser amarrado junto com a esposa

Publicado em 01 de Dezembro de 2018 às 13:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2018 às 13:30
Carro do governador eleito Renato Casagrande, que foi roubado na manhã deste sábado (1) Crédito: Vitor Jubini
O carro do governador eleito, Renato Casagrande, foi roubado na manhã deste sábado (1),  em Vila Velha. O veículo, uma Hilux, estava na casa do motorista de Casagrande, que mora no bairro Ibes. 
Segundo informações da Polícia Militar (PM), o motorista acordou por volta das 6h30 e foi até o quintal da residência, quando viu um homem desconhecido. Ele entrou em luta corporal com o bandido e chegou a segurar a arma dele. Porém, o comparsa chegou e conseguiu render o funcionário de Casagrande, que acabou amarrado junto com a esposa em casa.
O carro foi recuperado em Feu Rosa, na Serra, após buscas feitas pela polícia. Assim que o Ciodes foi acionado, por volta das 9h30, os militares saíram para atender a ocorrência. Quando estavam a caminho do local onde estaria o veículo, um morador avisou que viu dois indivíduos abandonando uma Hilux numa rua do bairro. Os militares ainda fizeram buscas pelo bairro, mas não encontraram os bandidos.
O carro foi levado para o DPJ da Serra, onde será periciado.
Segunda vez
Esta foi a segunda vez este ano que o governador eleito tem um carro roubado. Em março, Casagrande também perdeu o veículo, que era um Ford Focus na ocasião, ao ser assaltado por bandidos em Bento Ferreira, Vitória, após sair de uma missa com a esposa. Na época, o carro também foi recuperado, mas ninguém foi preso.
Nota
Por meio de nota, Renato Casagrande afirmou que "lamenta que, assim como acontece diariamente com muitos outros capixabas, seu motorista e sua família tenham sido vitimas de um ato de violência". Na nota, Casagrande diz ainda que "felizmente ninguém saiu ferido, e o carro roubado já foi encontrado. O caso agora está com a Polícia Civil, que conduzirá as investigações."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas
Imagem de destaque
Horóscopo: previsões de maio de 2026 para o signo de Touro
Imagem de destaque
3 receitas com proteína vegetal para o lanche da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados