Bandidos roubam carro do governador eleito Renato Casagrande em Vila Velha

Carro do governador eleito Renato Casagrande, que foi roubado na manhã deste sábado (1) Crédito: Vitor Jubini

O carro do governador eleito, Renato Casagrande, foi roubado na manhã deste sábado (1), em Vila Velha. O veículo, uma Hilux, estava na casa do motorista de Casagrande, que mora no bairro Ibes.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o motorista acordou por volta das 6h30 e foi até o quintal da residência, quando viu um homem desconhecido. Ele entrou em luta corporal com o bandido e chegou a segurar a arma dele. Porém, o comparsa chegou e conseguiu render o funcionário de Casagrande, que acabou amarrado junto com a esposa em casa.

O carro foi recuperado em Feu Rosa, na Serra, após buscas feitas pela polícia. Assim que o Ciodes foi acionado, por volta das 9h30, os militares saíram para atender a ocorrência. Quando estavam a caminho do local onde estaria o veículo, um morador avisou que viu dois indivíduos abandonando uma Hilux numa rua do bairro. Os militares ainda fizeram buscas pelo bairro, mas não encontraram os bandidos.

O carro foi levado para o DPJ da Serra, onde será periciado.

Segunda vez

Esta foi a segunda vez este ano que o governador eleito tem um carro roubado. Em março, Casagrande também perdeu o veículo, que era um Ford Focus na ocasião, ao ser assaltado por bandidos em Bento Ferreira, Vitória, após sair de uma missa com a esposa. Na época, o carro também foi recuperado, mas ninguém foi preso.

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