Bandidos rendem e roubam família no interior de Jaguaré

Armados e usando capacete para esconder o rosto, seis bandidos ameaçaram moradores de uma fazenda na localidade de Barra Seca Velha. Eles roubaram uma televisão, celulares e peças de ouro