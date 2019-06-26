Home
>
Polícia
>
Bandidos mataram motorista de aplicativo em Cariacica para bancar festa

Bandidos mataram motorista de aplicativo em Cariacica para bancar festa

Segundo a Polícia Civil, Aldo Souza dos Reis, de 32 anos, foi assassinado por grupo de jovens que queriam levantar dinheiro. Sete pessoas foram presas