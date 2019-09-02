Vitória

Bandidos invadem lanchonete fazendo 'rapel' e roubam cigarros em Vitória

Criminosos entraram no local pelo telhado com o auxílio de uma corda

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 15:26 - Atualizado há 6 anos

Criminosos amarraram corda na estrutura do telhado do prédio e desceram até ao segundo andar Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma lanchonete que fica no Centro de Vitória foi invadida por assaltantes na madrugada desta segunda-feira (2). Eles amarraram uma corda no telhado e desceram até o segundo andar fazendo 'rapel', onde quebraram a janela de vidro e entraram no comércio. Os criminosos fugiram com pacotes de cigarro. O prejuízo pode chegar aos R$ 5 mil. Ninguém foi preso.

"Cheguei aqui para abrir o estabelecimento, por volta de 5h30, e me deparei com essa situação. Olhei e vi que eles tinham roubado todos os cigarros", comentou o dono da lanchonete, que pediu para não ser identificado.

O comerciante conta que o local já foi invadido em outras ocasiões. Ele reforçou a segurança da lanchonete com cadeados e correntes, mas nada disso tem impedido a ação de criminosos. A vítima pede mais policiamento na região do Centro de Vitória.

"Várias vezes (arrombaram o comércio dele). Já foram umas cinco, seis vezes. São arrombamentos e quando não é lá embaixo, arrebentam a porta de aço e agora eles deram para subir pelo telhado. É difícil, mas não podemos parar. A questão aí é mais policiamento e dar um jeito nesses nóias da cidade", disse.

E os suspeitos por pouco também não deram prejuízo para o dono de uma loja que fica ao lado da lanchonete arrombada. Eles chegaram a forçar a porta de aço, porém, não conseguiram entrar.

"Cheguei hoje e vi esse trinco todo quebrado. Já tiveram outras tentativas de arrombamentos aqui nessa rua", lamentou o administrador Robert Fraga Maia.

POLÍCIA

A Polícia Militar informou que faz operações constantes em todo o Centro de Vitória e de várias formas como cercos táticos, patrulhamento a pé em locais de mais difícil acesso, além do policiamento ostensivo de rotina.

