Violência

Bandidos invadem casas de veraneio e levam até fogão em Marataízes

Pelo menos quatro casas amanheceram arrombadas neste domingo (07) em Lagoa Dantas

Publicado em 7 de julho de 2019 às 18:17 - Atualizado há 6 anos

Pelo menos quatro casas amanheceram arrombadas neste domingo (07) em Marataízes, Litoral Sul do Estado. Os crimes aconteceram no interior, na localidade de Lagoa Dantas. A polícia foi acionada, mas até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Uma das vítimas, uma representante comercial de 41 anos, conta que encontrou a casa de praia com portas e cadeados arrombadas, às 11h. Além de objetos revirados nos cômodos, ela encontrou duas máscaras nos fundos do imóvel, que acredita ser dos suspeitos.

“Levaram micro-ondas, colchões, aspirador de pó, bicicletas, o que era mais fácil de pegar. Acredito que tenham entrado pelos fundos. A porta da frente foi quebrada, além das trancas”, revela a vítima.

Na região, outras casas de veraneio também foram alvo dos bandidos. A vítima conta que em uma das casas, até um fogão foi levado. “Acredito que sejam pessoas das redondezas, que sabem que não há pessoas na casa, pois agiram sem presa”, afirma.

A Polícia Militar esteve no local, mas não localizou os suspeitos. Denuncias podem ser feitas pelo 181.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta