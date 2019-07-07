Home
Bandidos invadem casas de veraneio e levam até fogão em Marataízes

Pelo menos quatro casas amanheceram arrombadas neste domingo (07) em Lagoa Dantas

Gazeta Online

Publicado em 7 de julho de 2019 às 18:17

 - Atualizado há 6 anos

Pelo menos quatro casas amanheceram arrombadas neste domingo (07) em Marataízes, Litoral Sul do Estado. Os crimes aconteceram no interior, na localidade de Lagoa Dantas. A polícia foi acionada, mas até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Uma das vítimas, uma representante comercial de 41 anos, conta que encontrou a casa de praia com portas e cadeados arrombadas, às 11h. Além de objetos revirados nos cômodos, ela encontrou duas máscaras nos fundos do imóvel, que acredita ser dos suspeitos.

“Levaram micro-ondas, colchões, aspirador de pó, bicicletas, o que era mais fácil de pegar. Acredito que tenham entrado pelos fundos. A porta da frente foi quebrada, além das trancas”, revela a vítima.

Na região, outras casas de veraneio também foram alvo dos bandidos. A vítima conta que em uma das casas, até um fogão foi levado. “Acredito que sejam pessoas das redondezas, que sabem que não há pessoas na casa, pois agiram sem presa”, afirma.

A Polícia Militar esteve no local, mas não localizou os suspeitos. Denuncias podem ser feitas pelo 181.

