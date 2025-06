Crime na zona rural

Bandidos invadem casa, agridem casal de idosos e roubam veículo em Linhares

Residência foi invadida por três indivíduos armados, que levaram uma caminhonete que chegou ao local durante o crime; veículo foi encontrado em uma estrada de chão

Vitor Recla Repórter

Publicado em 29 de junho de 2025 às 14:31

Um casal de idosos viveu momentos de tensão na noite de sábado (28), na localidade de Bagueira, zona rural de Linhares, região Norte do Espírito Santo. A casa foi invadida por três indivíduos, dois deles encapuzados e um com o rosto descoberto. Após agredi-los, os suspeitos fugiram em uma caminhonete que estava no local, sendo verificado, por meio do cerco eletrônico, que foram sentido a Colatina. A Polícia Militar informou que o veículo foi encontrado abandonado em uma estrada de chão da região, com o pisca-alerta ligado e os vidros abertos.>

Ainda segundo a Polícia Militar, os indivíduos estavam armados, sendo dois com revólveres e um com uma espingarda calibre 22. Durante a ação, os autores quebraram diversos objetos na casa, exigiam dinheiro e ameaçavam tirar a vida do casal. As vítimas foram agredidas fisicamente e obrigadas a tentar realizar transferências, via aplicativo bancário. Como não conseguiram, os autores quebraram os celulares das vítimas e roubaram dois aparelhos telefônicos. >

No momento em que se preparavam para fugir da fazenda com o veículo da família, uma caminhonete chegou ao local com um homem, que também foi feito refém. Um dos autores apontou o revólver para a cabeça da terceira vítima, afirmando que ela não poderia permanecer viva por ter presenciado a ação. Em seguida, foram efetuados dois disparos de arma de fogo no interior da residência, que não atingiram nenhuma das vítimas.>

A Polícia Civil informou que, caso tenha sido feito o registro e não tenha havido prisão em flagrante, o fato será investigado. Denúncias podem ser realizadas através do Disque-Denúncia 181, garantindo o anonimato.>

