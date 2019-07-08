Na Avenida Fernando Ferrari

Bandidos invadem banco e arrombam cofre em Vitória

Crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (8). Cofre foi arrombado com maçarico

Publicado em 8 de julho de 2019 às 17:58 - Atualizado há 6 anos

Agência do Banco do Brasil na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, que foi arrombada nesta segunda-feira (8) Crédito: Google Street View

Criminosos invadiram uma agência do Banco do Brasil na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na madrugada desta segunda-feira (08).

De acordo com a Polícia Militar, uma funcionária chegou para trabalhar e notou que o local havia sido violado. A unidade teve perfurações no teto e o cofre foi arrombado com um maçarico. Ainda não há informações sobre a quantia de dinheiro levada.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e equipes técnicas do Banco do Brasil também foram encaminhadas à agência para avaliar os possíveis danos à estrutura.

SERVIÇOS SUSPENSOS

Devido ao crime, os serviços estão suspensos na agência nesta segunda-feira (08) e ainda não há previsão para a reabertura.

Acionado pela reportagem, o Banco do Brasil informa que os clientes podem buscar atendimento em unidades próximas:

- Universidade Federal do Espírito Santo

- Jardim da Penha

- Jardim Camburi

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta