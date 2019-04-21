Home
>
Polícia
>
Bandidos fingem ser policiais e assaltam casal de idosos em Cariacica

Bandidos fingem ser policiais e assaltam casal de idosos em Cariacica

Bandidos alegaram que estavam procurando um celular roubado, invadiram a casa das vítimas, agrediram o casal e fugiram com celulares e relógio