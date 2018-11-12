Bandidos fazem família refém dentro de casa na Serra

3ª Delegacia Regional da Serra Crédito: Gabriela Singular

Serra. Os acusados do crime, identificados como Alexandre Bergamin Rodrigues, de 20 anos, e Antonio Carlos Dias Marcelino, 19, foram presos menos de uma hora após o crime. Dois bandidos fizeram uma família refém dentro de casa, durante um assalto, no final da tarde de domingo (11), no bairro Eldorado, na. Os acusados do crime, identificados como Alexandre Bergamin Rodrigues, de 20 anos, e Antonio Carlos Dias Marcelino, 19, foram presos menos de uma hora após o crime.

A vítima que prestou depoimento na 3ª Delegacia Regional, uma mulher de 60 anos, contou que ela e os familiares - o marido e dois filhos - haviam acabado de chegar em casa e, após entrarem com o carro, deixaram a porta da garagem aberta.

Neste exato momento, a dupla de criminosos passava pelo local, em uma moto preta. A moradora disse que percebeu quando eles olharam para dentro da residência e ela estava ao telefone com o irmão.

Os bandidos retornaram a moto e entraram no local, rendendo a vítima e anunciando o assalto. Segundo ela, Antonio Carlos portava uma arma longa a apontou para sua cabeça. A moradora disse ter ficado com muito medo da violência empregada pelos bandidos e obedeceu a todas as exigências da dupla.

A vítima não informou por quanto tempo os acusados permaneceram dentro da casa da família. Foram roubados a chave do carro, o notebook de um dos filhos e o celular dela.

Polícia Militar, no bairro Nova Carapina I, e demonstraram nervosismo. Ao receberem ordem de parada, aceleraram a moto e tentaram fugir. Porém, após perseguição pelas ruas do local, acabaram alcançados e detidos. Em seguida, os criminosos fugiram de moto. Cerca de 40 minutos depois, eles foram avistados por uma viatura da, no bairro, e demonstraram nervosismo. Ao receberem ordem de parada, aceleraram a moto e tentaram fugir. Porém, após perseguição pelas ruas do local, acabaram alcançados e detidos.

Com Antonio Carlos foi encontrado um revólver calibre .38, com cinco munições e numeração raspada. Além disso, a moto, uma Honda CG Titan preta, era roubada.