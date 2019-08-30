Insegurança

Bandidos fazem arrastão em fila de posto de saúde de Cariacica

Pelo menos quatro pacientes que aguardavam atendimento no posto de saúde de Itaquari foram vítimas dos criminosos

Pacientes relataram que foram vítimas de um arrastão na fila do posto de saúde de Itaquari, em Cariacica, enquanto esperavam a abertura da unidade. O caso aconteceu antes das 5 horas desta quarta-feira (28).

Pelo menos quatro pessoas da fila foram vítimas dos criminosos. Entre elas, uma grávida de dois meses. Outras duas moradoras, que estavam na rua, perto do posto, também foram assaltadas, segundo testemunhas.

"A gente tem que vir cedo porque se chegar mais tarde, não consegue consulta. Mas chega aqui de madrugada e não tem nenhum tipo de policiamento. Chegaram dois caras armados em um carro vinho e gritando: 'entrega o celular pra não morrer, não reage não'. Algumas mulheres conseguiram esconder o celular no mato", desabafa uma das vítimas, um aposentado que pediu para não ser identificado.

Uma das vítimas, que está grávida, ficou bastante assustada. "A gente fica com receio até por causa da criança. Foi uma correria e um desespero", lamenta ela, que estava acompanhada do marido. O marido teve o celular roubado. Os dois não quiseram se identificar.

Na unidade de saúde de Itaquari, pacientes sofrem com falta de médicos e precisam madrugar no posto para conseguir uma consulta. Logo na entrada, uma placa alerta que não é possível agendar consulta com clínico geral porque o médico está de férias.

A reportagem da CBN também flagrou um servidor da unidade avisando, para mulheres que estavam na fila desde 5h, que não teria consulta com ginecologista nesta quarta-feira.

A Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas pela reportagem, mas ainda não se pronunciaram sobre o caso. A Prefeitura de Cariacica também foi demandada pela CBN para comentar as falhas no atendimento aos pacientes, que levam os moradores a chegarem à unidade antes do dia amanhecer. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) disse que lamenta pelo ocorrido e pede que as vítimas registrem boletim de ocorrência, colaborando com as investigações, prevenção e combate ao crime por parte das forças policiais. Argumentou que a unidade de saúde de Itaquari conta com dois clínicos gerais, mas um está de férias, conforme aviso colocado à disposição da comunidade.

"Devido à grande procura e para não sobrecarregar o outro profissional disponível, o que poderia comprometer a qualidade no atendimento, novas consultas serão marcadas a partir de 10 de setembro", pontuou em nota.

Em relação à ginecologista, a médica especialista, segundo a secretaria, apresentou atestado para esta quarta-feira (28). A Semus também informou que a marcação de consultas em Itaquari pode ser feita entre 9h e 15h.

