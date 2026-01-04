Bandidos encapuzados roubam 6 toneladas de pimenta-do-reino em São Mateus

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 14:44
O caseiro de uma fazenda e a esposa dele foram feitos reféns durante o roubo de seis toneladas de pimenta-do-reino, na madrugada deste domingo (4), próximo à localidade de Paulista, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.
Ele contou à Polícia Militar que três homens armados e encapuzados chegaram e o amarraram junto à esposa. Em seguida, roubaram veículos pelo terreno (uma motocicleta, um trator agrícola e uma carroça) e levaram a produção de pimenta.
Durante as buscas na região, os policiais identificaram um eucalipto cortado, o que levantou a suspeita de que parte da carga poderia estar escondida nas proximidades. Em uma área de mata, um homem foi encontrado próximo ao trator agrícola, carregado com parte da mercadoria. Ele teria atirado contra os militares, que revidaram, mas o suspeito conseguiu escapar.
A carga foi retirada da mata pelo próprio proprietário da fazenda, incluindo o trator, uma carroça, mas somente três toneladas de pimenta-do-reino foram recuperadas. A Polícia Civil investigará o crime.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o