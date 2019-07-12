Bandidos em carro atiram contra grupo de amigos em Vitória

Publicado em 12 de julho de 2019 às 21:53
- Atualizado há 6 anos
Dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo, na tarde desta sexta-feira (12), no Bairro Andorinhas, em Vitória, por volta das 12h40.
De acordo com a Polícia Militar, tudo aconteceu quando um carro, de cor branco, passou atirando contra um grupo de amigos que conversava em uma calçada. O homem, de 33 anos, foi atingido com um tiro na mão e um no pé. Já a outra vítima, um pintor de 20 anos, foi ferido no abdômen.
Os feridos foram socorridos e levados ao Hospital São Lucas. A irmã do pintor, que preferiu não se identificar, contou que foi um susto, mas que agora, depois da cirurgia no abdômen, o irmão passa bem. “Foi um susto muito grande. Eu o vi agora e ele está bem, graças a Deus”, finalizou..
De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. "Informações adicionais, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato", finalizou a nota.
