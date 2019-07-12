Home
Bandidos em carro atiram contra grupo de amigos em Vitória

De acordo com a Polícia Militar, tudo aconteceu quando um carro, de cor branco, passou atirando contra um grupo de amigos que conversava em uma calçada

Publicado em 12 de julho de 2019 às 21:53

 - Atualizado há 6 anos

Hospital São Lucas, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva - 09/09/2014

Dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo, na tarde desta sexta-feira (12), no Bairro Andorinhas, em Vitória, por volta das 12h40.

De acordo com a Polícia Militar, tudo aconteceu quando um carro, de cor branco, passou atirando contra um grupo de amigos que conversava em uma calçada. O homem, de 33 anos, foi atingido com um tiro na mão e um no pé. Já a outra vítima, um pintor de 20 anos, foi ferido no abdômen.

Os feridos foram socorridos e levados ao Hospital São Lucas. A irmã do pintor, que preferiu não se identificar, contou que foi um susto, mas que agora, depois da cirurgia no abdômen, o irmão passa bem. “Foi um susto muito grande. Eu o vi agora e ele está bem, graças a Deus”, finalizou..

De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. "Informações adicionais, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato", finalizou a nota.

