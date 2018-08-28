Bandidos do PCC roubaram malotes com R$ 400 mil em shopping no ES

Integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa com ramificações em vários estados do Brasil, arquitetaram e executaram o assalto a um carro-forte no térreo do Shopping Vila Velha ocorrido no dia 15 de maio. A informação é do chefe do Departamento de Investigações Criminais (DEIC), delegado Romualdo Gianordolli. Na ocasião, R$ 400 mil que estavam divididos em malotes foram levados pelos criminosos

Foram seis criminosos envolvidos na ação, sendo que quatro deles acabaram presos pela Polícia Civil. Segundo Gianordolli, o líder da quadrilha e mentor do assalto é Willians Alves de Souza Filho, o "Nem Bomba", 36 anos, natural de Vitória da Conquista, e atualmente o bandido mais procurado da Bahia. Ele é intitulado líder da facção Bonde do Nem Bomba BNB/TD2, ligada ao PCC. Nem segue foragido.

Da esquerda para a direita, parte superior: Alisson Silva Souza, Willians Alves de Souza Filho e Grisley Menelli Brememkamp. Da esquerda para a direita, parte inferior: Warlon Ferreira Alexandre, Cássio Moraes dos Santos e Ewerton Zotelle Crédito: Polícia Civil | Divulgação

O cunhado e braço direito de Nem, Alisson Silva Souza, o "Pivete", 24 anos, que também é de Vitória da Conquista, foi preso em Vitória. Outro conterrâneo e integrante da quadrilha, Cássio Moraes dos Santos, o "Cassim", 29 anos, está foragido. Ewerton Zotelle, 25 anos, o "Tom", também integrante do PCC, foi preso em Ataíde, Vila Velha; Warlon Ferreira Alexandre, 20 anos, de Linhares, foi preso em Mucuri, na Bahia; Grisley Menelli Bremenkamp, o "Grilo", 24 anos, foi preso em São Mateus.

De acordo com o delegado Romualdo Gianordolli, a quadrilha, especializada em roubos a bancos e cargas, também pretendia assaltar uma agência bancária em Jacaraípe. Eles já tinham uma organização criminosa na Bahia, que é muito conhecida lá. Lá, eles conseguiram se associar ao PCC para facilitar, principalmente, a compra de drogas e armas. Mas vieram para cá de forma independente. Eles já estavam planejando outro assalto a uma agência bancária, na Serra, mas frustramos esses planos com as prisões

Your browser does not support the audio element. Bandidos do PCC roubaram malotes com R$ 400 mil em shopping no ES

O ASSALTO

Policiais foram ao shopping realizar perícia e analisar as imagens de segurança Crédito: Imagens TV gazeta

Em apenas poucos minutos, R$ 400 mil foram roubados durante um assalto no Shopping Vila Velha, que fica no bairro Divino Espírito Santo. O crime aconteceu por volta das 7h45 do dia 15 de maio , quando três bandidos armados invadiram o local. O trio rendeu vigilantes de um carro-forte e roubaram os malotes de dinheiro.

A quantia roubada seria usada para abastecer os caixas eletrônicos do shopping. Segundo testemunhas, os criminosos usavam uniformes de técnicos em manutenção e chegaram em um carro.

A polícia e o shopping não informaram como os bandidos entraram no local sem levantar suspeitas. Mas, segundo testemunhas, eles teriam invadido o shopping por uma rua de acesso, que fica perto de uma faculdade.

Your browser does not support the audio element. Quadrilha roubou malotes com 400 mil reais em shopping de Vila Velha

Três funcionários da TBForte saíram do carro-forte, estacionado em um local de carga e descarga do lado de fora, enquanto um quarto vigilante ficou no veículo. Como de praxe, eles seguiram em fila indiana. O chefe da equipe, que era quem levava os malotes, ficou no meio da fila, enquanto os dois funcionários davam apoio na frente e atrás.

Já no interior do estabelecimento, os três criminosos, que estavam armados, abordaram o funcionário de apoio que estava na frente da fila indiana, colocando uma arma na cabeça dele.

O chefe da equipe que estava logo atrás chegou a sacar a arma, mas os bandidos ameaçaram atirar no colega rendido. O chefe da equipe decidiu não agir, mas mesmo assim foi agredido com coronhadas. Enquanto isso, o funcionário de apoio que estava no fim da fila conseguiu fugir.

Os três bandidos obrigaram os dois funcionários a deitarem no chão e recolheram as bolsas contendo R$ 400 mil, além dos dois revólveres calibre 38 das vítimas, 18 munições de calibre 38 e 27 de calibre 12.

Depois, os criminosos fugiram descendo as escadas rolantes e entraram em um Honda Fit prata, que estaria dentro do estacionamento do shopping. Na fuga, como os portões de uma das cancelas ainda estavam fechados, os bandidos jogaram o carro contra as grades para escapar.

Pessoas que malhavam em uma academia dentro do estabelecimento chegaram a testemunhar parte da ação dos assaltantes. Elas informaram ao Ciodes que viram três homens armados entrarem no shopping e que eles chegaram a apontar armas para pessoas que haviam terminado o treino e seguiam para a saída.

BANDIDOS USARAM CARRO COM PLACA ADULTERADA





O carro Honda Fit, de cor prata, usado pelos assaltantes para fugir do shopping após a ação criminosa foi localizado abandono na rua José Resende Filho, em Divino Espírito Santo, Vila Velha, na tarde de terça (15).

Moradores informaram a polícia sobre a localização do veículo. Policiais da Delegacia de Roubo a Banco fizeram levantamentos no local. Peritos patrimoniais da Polícia Civil também trabalharam no veículo.

O carro estava danificado no teto por ter avançado sobre o portão de saída do shopping, após o roubo.

No interior do veículo foram recolhidas cinco munições intactas de calibre 380, luvas usadas pelos bandidos e um rádio comunicador. Após a perícia, o veículo e o material apreendido foram entregues na Divisão Patrimonial.