Bandidos arrombam até barcos em Itapemirim

Objetos levados vão desde televisores a carnes na geladeira de embarcações preparadas para viajar

Publicado em 8 de julho de 2019 às 19:07 - Atualizado há 6 anos

Quatro barcos atracados no Porto de Itaipava, em Itapemirim, no Litoral Sul, amanheceram nesta segunda-feira (08) arrombados. As vítimas relatam que diversos objetos foram levados, desde televisores a carnes na geladeira de embarcações preparadas para viajar. A polícia investiga o caso, mas até o momento ninguém foi detido.

Os pescadores encontraram os cadeados e vidros quebrados e os proprietários sentiram falta de eletrônicos, como televisão. Ziene Benevides de Sousa, pescador 20 anos, conta que não é a primeira vez que as embarcações são alvo dos bandidos.

“A gente vem todo dia no barco para ver bateria. Chegamos com os vidros quebrados. Me roubaram duas TVs e dois DVDs. No píer tem câmera, mas é longe. Registramos ocorrência, mas isso já aconteceu aqui este ano”, revela o Ziene Benevides de Sousa.

O prejuízo dos pescadores não foi calculado. A delegacia de Itapemirim vai investigar os casos. Denuncias podem ser feitas pelo 181.

