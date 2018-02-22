Bandido vai a delegacia e implora para ser preso no ES

Weliton Santos procurou a delegacia pedindo para ser preso Crédito: Polícia Civil | Divulgação

São Gabriel da Palha, região Noroeste do Estado. Um homem procurou a delegacia na tarde de quarta-feira (21) implorando para ser preso. Weliton Ramos Santos, de 32 anos, que é natural de Mantena (MG), chegou dizendo que queria confessar um crime. Um caso inusitado chamou a atenção de policiais civis de, região Noroeste do Estado. Um homem procurou a delegacia na tarde de quarta-feira (21) implorando para ser preso. Weliton Ramos Santos, de 32 anos, que é natural de Mantena (MG), chegou dizendo que queria confessar um crime.

Ao ser ouvido pelo delegado Rafael Pereira Caliman, o suspeito disse que estava ingerindo bebida alcoólica em um bar no município de Águia Branca, também na região Noroeste, e teria esfaqueado um homem que falava mal dele. O crime, de acordo com o criminoso, teria ocorrido há cerca de oito meses. Ele informou que decidiu procurar a delegacia para se entregar porque se arrependeu e estava com a consciência pesada.

Porém, ao consultar o sistema, o delegado encontrou um mandado de prisão em aberto por roubo, em 2005, contra Weliton. O delegado informou que o criminoso ficou feliz após encontrarem o registro. "Ele ficou contente ao ser preso. Nunca vimos um caso semelhante aqui. Gostaria, inclusive, que todos fizessem assim", brinca Caliman.

O jornalista Vinicius Faria Mattos conversou com Weliton Santos, que contou detalhes do crime que cometeu e ainda agradeceu aos policiais pela prisão. "Ele estão fazendo um favor para mim em me levar preso por fazer uma coisa que eu sei que não é certo", disse. Confira o vídeo:

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