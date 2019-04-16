Home
Bandido troca tiros com a PM e faz diarista refém para fugir em Vitória

A PM viu o homem armado com uma pistola durante patrulhamento e, quando dariam voz de prisão, ele atirou contra a viatura, fez a mulher refém e fugiu do local