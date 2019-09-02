Home
>
Polícia
>
Bandido rouba casa e estupra idosa em Aracruz

Bandido rouba casa e estupra idosa em Aracruz

Suspeito entrou na casa da vítima durante a madrugada de domingo (1º). Ele roubou uma televisão e dinheiro. Além disso, abusou sexualmente da idosa, que tem 78 anos.