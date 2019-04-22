Home
>
Polícia
>
Bandido rouba bike compartilhada e arromba cafeteria na Enseada do Suá

Bandido rouba bike compartilhada e arromba cafeteria na Enseada do Suá

Crimes aconteceram durante a madrugada desta segunda-feira (22) e o ladrão identificado como Werlei Oliveira foi detido pelo segurança de um prédio vizinho à cafeteria