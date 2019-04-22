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Vitória

Bandido rouba bike compartilhada e arromba cafeteria na Enseada do Suá

Crimes aconteceram durante a madrugada desta segunda-feira (22) e o ladrão identificado como Werlei Oliveira foi detido pelo segurança de um prédio vizinho à cafeteria

Publicado em 

22 abr 2019 às 12:59

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 12:59

Cafeteria é arrombada durante a madrugada na Enseada do Suá Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um bandido foi preso depois de roubar uma bicicleta de aplicativo e arrombar uma cafeteria na Enseada do Suá, em Vitória, na madrugada desta segunda-feira (22). O ladrão, identificado como Werlei Oliveira já tinha outras passagens pela polícia.
Antes de arrobar a cafeteria, ele roubou uma bicicleta compartilhada, andou pela região, até parar em frente ao estabelecimento. Werlei então forçou a porta do estabelecimento e a quebrou, mas foi detido pelo segurança de um prédio que viu a ação do bandido.
A polícia foi acionada e Werlei foi levado à delegacia onde ficou constado outras passagens pela polícia.
Bandido rouba bike compartilhada e arromba cafeteria na Enseada do Suá
PREJUÍZO
O dono da cafeteria diz que está chateado com a situação e que o local já foi alvo de criminosos outras quatro vezes. O prejuízo agora é alto e, só a porta de vidro deve custar ao comerciante cerca de R$ 1.500, além de gastos com segurança, já que o item destruído leva de quatro a cinco dias para ficar pronto.
"Infelizmente é o tipo de passagem que esses meninos têm que, quando chega na audiência de custódia, são liberados rapidamente e voltam à rua fazendo os mesmos furtos. Aqui já é a quarta vez que eu sou assaltado, e é uma área considerada nobre, até com bombeiros como vizinhos aqui", desabafa o dono da cafeteria.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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