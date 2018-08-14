'Bandido que mata policial tem que apodrecer na cadeia'

Nos países de primeiro mundo, em casos de policiais vítimas de assassinatos, a pena é agravada porque ele representa o Estado. Quando um policial é vítima de ação covarde, a punição é mais grave. Temos que seguir para frente, atualizar nossas legislações, fazer com que o criminoso que comete crimes graves contra a sociedade apodreça na cadeia. E quem tem que mudar isso são os legisladores