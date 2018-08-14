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PM morto em Vila Velha

'Bandido que mata policial tem que apodrecer na cadeia'

Secretário de Estado da Segurança Pública pede atualização da legislação para que crimes contra policiais tenham penas maiores

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 18:29
O secretário de Estado da Segurança Pública (Sesp), coronel Nylton Rodrigues, anunciou que as investigações da morte do PM serão mantidas sob siglo Crédito: Bernardo Coutinho | Arquivo | GZ
Ao comentar sobre as investigações da morte do policial militar Walter Borges, assassinado em Vila Velha, o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, afirmou que gostaria de ver uma punição maior para bandidos que matam policiais no Brasil. 
Nos países de primeiro mundo, em casos de policiais vítimas de assassinatos, a pena é agravada porque ele representa o Estado. Quando um policial é vítima de ação covarde, a punição é mais grave. Temos que seguir para frente, atualizar nossas legislações, fazer com que o criminoso que comete crimes graves contra a sociedade apodreça na cadeia. E quem tem que mudar isso são os legisladores
Coronel Nylton Rodrigues
Nylton Rodrigues ainda reforçou uma discussão maior sobre a segurança pública. "Os nossos deputados e senadores deveriam estar mais preocupados e colocar a segurança pública como pauta principal para atender aos anseios da sociedade. Mas a gente não vê isso acontecendo", afirmou.
SOB SIGILO
Soldado Borges pertencia à Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp); ele foi assassinado na noite de segunda-feira (13), em Vila Velha Crédito: Facebook
As investigações da morte do policial militar Walter Borges, assassinado na noite da última segunda-feira (13), em Jardim Asteca, Vila Velha, serão mantidas em sigilo e nada será divulgado até que o caso seja esclarecido.
> Pai de PM: 'Ele entrou para as estatísticas'
Em entrevista concedida no Quartel da Polícia Militar, em Maruípe, Vitória, o coronel lamentou o crime cometido contra o soldado de 29 anos, e destacou que espera ver os autores presos o mais rápido possível.
A Polícia Civil está priorizando esse caso. Nenhuma hipótese está descartada e as investigações estão acontecendo de maneira rápida. O importante é que tudo será apurado e chegaremos aos autores do assassinato. Temos que respeitar o tempo da investigação e é importante o sigilo nesse momento para prendermos esses assassinos
Coronel Nylton Rodrigues
> Borges é o 3º PM morto em 2018 no ES
 

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