Bandido é preso após roubar caminhonete de idoso em Jardim da Penha

Após perseguição, Robson Ferreira Alves, de 19 anos, foi preso no bairro Mata da Praia

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 09:31 - Atualizado há 6 anos

Bandido rouba aposentado, é perseguido e preso Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um idoso aposentado de 70 anos teve a caminhonete roubada durante um assalto em Jardim da Penha, em Vitória, na noite de terça-feira (08). A vítima foi rendida ao parar sua Hillux na Rua Comissário Octávio Queiroz para telefonar para a mulher.

Segundo a Polícia Militar, enquanto o idoso usava o aparelho celular dentro do carro, Robson Ferreira Alves, de 19 anos, se aproximou do veículo e bateu com o cano de um revólver calibre 38 na janela do motorista.

Robson anunciou o assalto e obrigou o aposentado a descer da caminhonete. A vítima saiu e o criminoso fugiu dirigindo o carro. A vítima seguiu até o Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Jardim da Penha e comunicou o assalto.

Os policiais iniciaram um cerco e contaram com o apoio do circuito de monitoramento por vídeo da Prefeitura de Vitória. De acordo com a PM, Robson fugiu pela Avenida Dante Micheline, na orla de Camburi, e depois seguiu para o bairro Mata da Praia, na capital.

No mesmo bairro, na praça Jacob Suaid, Robson abandonou o veículo e tentou fugir a pé. No entanto, ele foi perseguido pelos militares e preso. Com ele, os PMs apreenderam um revólver calibre 38. A arma estava carregada com seis munições.

Revólver calibre 38 apreendido Crédito: Reprodução/TV Gazeta

De acordo com a Polícia Militar, Robson disse que veículo havia sido encomendado. Ele é morador do bairro Jardim Carapina, Serra, e foi autuado por roubo e porte ilegal de arma de fogo. A caminhonete foi entregue ao aposentado.

