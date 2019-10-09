Home
Bandido é preso após roubar caminhonete de idoso em Jardim da Penha

Após perseguição, Robson Ferreira Alves, de 19 anos, foi preso no bairro Mata da Praia

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 09:31

 - Atualizado há 6 anos

Bandido rouba aposentado, é perseguido e preso Crédito: Reprodução/TV Gazeta
00:00 / 01:23
Um idoso aposentado de 70 anos teve a caminhonete roubada durante um assalto em Jardim da Penha, em Vitória, na noite de terça-feira (08). A vítima foi rendida ao parar sua Hillux na Rua Comissário Octávio Queiroz para telefonar para a mulher.

Segundo a Polícia Militar, enquanto o idoso usava o aparelho celular dentro do carro, Robson Ferreira Alves, de 19 anos, se aproximou do veículo e bateu com o cano de um revólver calibre 38 na janela do motorista.

Robson anunciou o assalto e obrigou o aposentado a descer da caminhonete. A vítima saiu e o criminoso fugiu dirigindo o carro. A vítima seguiu até o Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Jardim da Penha e comunicou o assalto.

Os policiais iniciaram um cerco e contaram com o apoio do circuito de monitoramento por vídeo da Prefeitura de Vitória. De acordo com a PM, Robson fugiu pela Avenida Dante Micheline, na orla de Camburi, e depois seguiu para o bairro Mata da Praia, na capital.

No mesmo bairro, na praça Jacob Suaid, Robson abandonou o veículo e tentou fugir a pé. No entanto, ele foi perseguido pelos militares e preso. Com ele, os PMs apreenderam um revólver calibre 38. A arma estava carregada com seis munições.

Revólver calibre 38 apreendido Crédito: Reprodução/TV Gazeta

De acordo com a Polícia Militar, Robson disse que veículo havia sido encomendado. Ele é morador do bairro Jardim Carapina, Serra, e foi autuado por roubo e porte ilegal de arma de fogo. A caminhonete foi entregue ao aposentado.

