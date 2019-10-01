Soldado da PM reage a assalto e atira em dois bandidos na Serra

Ainda não há informação se o PM também foi rendido ou se flagrou a ação e interveio. Os assaltantes foram socorridos pelo Samu e levados para o Hospital Jayme dos Santos Neves, onde permanecem internados. O crime foi registrado por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas o caso foi encaminhado para a 3ª Delegacia Regional, na Serra.