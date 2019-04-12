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São Benedito

Bandido deixa fuzil para trás durante fuga em morro de Vitória

O suspeito e todo material apreendido foi levado para 1º Delegacia Regional de Vitória

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 00:53

Publicado em 

12 abr 2019 às 00:53
Apreensão de armas e drogas Crédito: Policia Militar
Um fuzil calibre 556 foi abandonado por criminosos durante uma operação da Polícia Militar no Morro São Benedito, em Vitória, no início da noite desta quinta-feira (11). Um suspeito de 21 anos foi preso enquanto tentava fugir dos militares. 
Os militares informaram que a ação teve início às 18 horas e contou com 20 policiais da força tática. Ao chegarem em um beco conhecido como "Chafariz", os policiais avistaram quatro suspeitos, que correram. Um deles teria deixado o fuzil para trás durante a fuga. O fuzil, do mesmo modelo usado pela Polícia Militar, foi abandonado em um matagal. 
Já próximo ao Beco da Estrela, os PMs encontraram um jovem de 21 anos que, ao ver os militares, tentou correr mas acabou detido. Com o suspeito, foram encontrados: 01 pistola taurus, modelo 838 cal .380, numeração raspada, 01 carregador de calibre .380, 11 munições, calibre .380, intactas, 22 buchas de maconha grandes, 32 buchas de maconha pequenas, 97 pinos de cocaína, 01 papelote de cocaína, 08 pedras de crack, 08 bolas de haxixe, 01 celular, preta, 01 base de radio comunicador, 01 folha de anotações do tráfico.
O suspeito e todo material apreendido foram levados para 1º Delegacia Regional de Vitória. O caso segue em andamento.

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