Bandido deixa fuzil para trás durante fuga em morro de Vitória

Apreensão de armas e drogas Crédito: Policia Militar

Um fuzil calibre 556 foi abandonado por criminosos durante uma operação da Polícia Militar no Morro São Benedito, em Vitória, no início da noite desta quinta-feira (11). Um suspeito de 21 anos foi preso enquanto tentava fugir dos militares.

Os militares informaram que a ação teve início às 18 horas e contou com 20 policiais da força tática. Ao chegarem em um beco conhecido como "Chafariz", os policiais avistaram quatro suspeitos, que correram. Um deles teria deixado o fuzil para trás durante a fuga. O fuzil, do mesmo modelo usado pela Polícia Militar, foi abandonado em um matagal.

Já próximo ao Beco da Estrela, os PMs encontraram um jovem de 21 anos que, ao ver os militares, tentou correr mas acabou detido. Com o suspeito, foram encontrados: 01 pistola taurus, modelo 838 cal .380, numeração raspada, 01 carregador de calibre .380, 11 munições, calibre .380, intactas, 22 buchas de maconha grandes, 32 buchas de maconha pequenas, 97 pinos de cocaína, 01 papelote de cocaína, 08 pedras de crack, 08 bolas de haxixe, 01 celular, preta, 01 base de radio comunicador, 01 folha de anotações do tráfico.