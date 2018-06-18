Bandido de Pernambuco que mandava matar pelo WhatsApp é preso no ES

O criminoso mais procurado do estado de Pernambuco foi preso em solo capixaba. Foragido há dois anos, Antônio Carlos da Silva, o Buchudo, 32, usava o aplicativo de mensagem WhatsApp para manter o poder sobre o tráfico de drogas e também mandar matar no estado de origem.
Antônio Carlos foi preso na última sexta-feira no bairro André Carloni, na Serra. Contra ele, há 7 mandados de prisão por condenação em aberto por crimes de homicídio e tráfico de drogas.
Além disso, ele responde por mais 18 processos criminais. Deste total, oito inquéritos são de homicídios em que Antônio Carlos é apontado como mandante.
Esse indivíduo é o número 1 da lista dos mais procurados devido à sua periculosidade. Ele dava ordem de onde estava, inclusive para a prática de alguns homicídios recentes. É um abuso, observou o delegado João Calmon, titular da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE).
BUSCAS NO ES
No início da semana passada, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco procurou a SIAE e informou sobre o foragido. Ele fugia da polícia pernambucana há dois anos e meio, desde quando fugiu da penitenciária onde já cumpria pena há 12 anos, explicou o delegado Calmon.
Nesse período de reclusão, Antônio Carlos foi transferido quatro vezes para cadeias em cidades diferentes de Pernambuco até chegar à penitenciária da Ilha de Itamaracá, onde conseguiu escapar em uma fuga em massa de 53 detentos.
Segundo informações repassadas à Polícia Civil capixava, o até então foragido chefiava uma organização criminosa de tráfico de drogas e assassinatos que dominava a região sul do litoral pernambucano.
Desde a fuga, porém, Antônio Carlos conseguiu se manter por cerca de um ano na cidade de São José da Coroa Grande, onde teria mandando matar três pessoas. Em uma megaoperação policial para prendê-lo, no início deste ano, ele conseguiu escapar e, desde então, passou a migrar entre os estados.
Antônio Carlos seguiu para a Bahia, onde ficou três meses, e depois veio de carro - que a polícia capixaba acredita ter sido alugado - para o Espírito Santo, onde estava há cerca de dois meses. Porém, o foragido já tinha passagens para o Rio de Janeiro.
FORAGIDO ERA SUSTENTADO POR "RENDA" DO TRÁFICO
No Espírito Santo, o traficante Antônio Carlos da Silva, o Buchudo, se escondeu em um conjunto de quitinetes no bairro André Carloni, na Serra.
A fuga dele era financiada pelo lucro do tráfico do bando de Pernambuco.
Fizemos um monitoramento visual por três dias até ele aparecer na varanda dessa residência. Entramos na casa e o detivemos. No local também apreendemos dois celulares, um notebook e R$ 1,8 mil em dinheiro, observou o delegado Nilton Abdala, coordenador do Grupo de Operações Táticas (Got) da Polícia Civil. O foragido estava acompanhado da esposa, que o acompanhava na fuga desde Pernambuco. Segundo a polícia, Antônio Carlos era discreto em suas ações e era mantido pela renda do tráfico de drogas em Pernambuco.
A fuga dele era financiada pelo lucro do tráfico do bando de Pernambuco.
Fizemos um monitoramento visual por três dias até ele aparecer na varanda dessa residência. Entramos na casa e o detivemos. No local também apreendemos dois celulares, um notebook e R$ 1,8 mil em dinheiro, observou o delegado Nilton Abdala, coordenador do Grupo de Operações Táticas (Got) da Polícia Civil. O foragido estava acompanhado da esposa, que o acompanhava na fuga desde Pernambuco. Segundo a polícia, Antônio Carlos era discreto em suas ações e era mantido pela renda do tráfico de drogas em Pernambuco.
Para o chefe da Polícia Civil, a escolha do Espírito Santo como esconderijo é um só: qualidade de vida. Acreditamos que a qualidade de vida ofertada à população capixaba, onde as pessoas conseguem circular tranquilamente, faz com que traficantes venham pra cá se esconder. Por enquanto, não temos registros de que esses indivíduo hoje venham praticar crimes, afirmou Guilherme Daré.