Bandido de Pernambuco que mandava matar pelo WhatsApp é preso no ES

foragido Carlos Henrique da Silva, vulgo Buchudo, foi preso pela Polícia Civil na última sexta-feira Crédito: Divulgação/Polícia Civil

O criminoso mais procurado do estado de Pernambuco foi preso em solo capixaba. Foragido há dois anos, Antônio Carlos da Silva, o Buchudo, 32, usava o aplicativo de mensagem WhatsApp para manter o poder sobre o tráfico de drogas e também mandar matar no estado de origem.

Antônio Carlos foi preso na última sexta-feira no bairro André Carloni, na Serra. Contra ele, há 7 mandados de prisão por condenação em aberto por crimes de homicídio e tráfico de drogas.

Além disso, ele responde por mais 18 processos criminais. Deste total, oito inquéritos são de homicídios em que Antônio Carlos é apontado como mandante.

Esse indivíduo é o número 1 da lista dos mais procurados devido à sua periculosidade. Ele dava ordem de onde estava, inclusive para a prática de alguns homicídios recentes. É um abuso, observou o delegado João Calmon, titular da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE).

BUSCAS NO ES

No início da semana passada, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco procurou a SIAE e informou sobre o foragido. Ele fugia da polícia pernambucana há dois anos e meio, desde quando fugiu da penitenciária onde já cumpria pena há 12 anos, explicou o delegado Calmon.

Nesse período de reclusão, Antônio Carlos foi transferido quatro vezes para cadeias em cidades diferentes de Pernambuco até chegar à penitenciária da Ilha de Itamaracá, onde conseguiu escapar em uma fuga em massa de 53 detentos.

Segundo informações repassadas à Polícia Civil capixava, o até então foragido chefiava uma organização criminosa de tráfico de drogas e assassinatos que dominava a região sul do litoral pernambucano.

Desde a fuga, porém, Antônio Carlos conseguiu se manter por cerca de um ano na cidade de São José da Coroa Grande, onde teria mandando matar três pessoas. Em uma megaoperação policial para prendê-lo, no início deste ano, ele conseguiu escapar e, desde então, passou a migrar entre os estados.

Antônio Carlos seguiu para a Bahia, onde ficou três meses, e depois veio de carro - que a polícia capixaba acredita ter sido alugado - para o Espírito Santo, onde estava há cerca de dois meses. Porém, o foragido já tinha passagens para o Rio de Janeiro.

FORAGIDO ERA SUSTENTADO POR "RENDA" DO TRÁFICO

No Espírito Santo, o traficante Antônio Carlos da Silva, o Buchudo, se escondeu em um conjunto de quitinetes no bairro André Carloni, na Serra.

A fuga dele era financiada pelo lucro do tráfico do bando de Pernambuco.

Fizemos um monitoramento visual por três dias até ele aparecer na varanda dessa residência. Entramos na casa e o detivemos. No local também apreendemos dois celulares, um notebook e R$ 1,8 mil em dinheiro, observou o delegado Nilton Abdala, coordenador do Grupo de Operações Táticas (Got) da Polícia Civil. O foragido estava acompanhado da esposa, que o acompanhava na fuga desde Pernambuco. Segundo a polícia, Antônio Carlos era discreto em suas ações e era mantido pela renda do tráfico de drogas em Pernambuco.