Bandido assalta lanchonete e foge com salgado no Centro de Vitória

Em depoimento à polícia, o homem disse que não pagou a conta porque não tinha o dinheiro; ele foi autuado por roubo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)