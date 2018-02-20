Bancária que estuprou adolescente segue presa por tempo indeterminado

Bancária, que estava com o adolescente dentre do carro, sendo abordada pela polícia Crédito: Reprodução/Câmeras de Videomonitoramento

A bancária Andrea Martinez, de 46 anos, seguirá presa por tempo indeterminado após ser flagrada estuprando um menino de 13 anos no Morro do Moreno, em Vila Velha, no último sábado (17). Isso porque, segundo o delegado Lorenzo Pazolini (titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), ela cometeu um crime hediondo, que não cabe fiança.

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O delegado afirmou que em uma possível decisão judicial, ela poderia ser liberada provisoriamente pela Justiça, sem ter que pagar fiança, mas acredita que essa medida é difícil de ser tomada. Andrea foi presa preventivamente. Em tese ela vai ficar presa até o julgamento. É um crime gravíssimo e inafiançável. É hediondo e tem requisitos mais rigorosos para a progressão da pena. Ela vai ficar mais tempo presa. Vale ressaltar também que o crime pode ser praticado não só por homens, mas também por mulheres, como nesse caso, afirmou.

A bancária não foi liberada na audiência de custódia. Para o delegado, a conduta é muito grave. Ele relatou que o adolescente ficou assustado com a situação. Ele chorou bastante. Estava assustado. Pela conduta grave, a Justiça manteve a prisão. É um adolescente que acabou de sair da infância e foi coagido a ter relações sexuais. Ele não estava a lazer na praia, é de uma família humilde e estava desenvolvendo algumas atividades, disse o delegado.

O adolescente de 13 anos foi ouvido pelo delegado também e chorou bastante durante o depoimento, segundo Pazolini. Ele foi encaminhado para atendimento psicossocial.

O CASO

De acordo com o boletim de ocorrência, um pedestre fez a denúncia de que ocupantes de um carro estariam fazendo sexo no Morro do Moreno no último sábado. Ao chegar ao local, os policiais flagraram Andrea fazendo sexo oral no adolescente, dentro de uma Mitsubishi ASX.

O soldado Arvatti, que registrou a ocorrência, contou que ao abordar o veículo, na rua Angelina Martins Leal, por volta das 17h40, flagrou a mulher fazendo sexo oral no menor dentro do veículo. "Quando eu cheguei já percebi que estava acontecendo algo pelo calor que faz dentro do ambiente e, ao fazer a abordagem, constatei o ato no banco do motorista. Inclusive, ele me entregou a camisinha", disse.

No entanto, o adolescente relatou que a prática sexual teve início com o carro ainda em movimento. Ao subir a rua, a bancária colocou as mãos dele em seus seios e, ao parar o veículo, começou a beijá-lo, praticando o ato sexual em seguida.

A bancária saiu enrolada numa toalha do carro. Ela chegou a se vestir e, minutos depois, a viatura da Polícia Militar chegou ao local. Assista ao vídeo abaixo: