Baile do Mandela acontece mesmo após operação da prefeitura

Ação da prefeitura impede a realização de baile funk clandestino em Vila Velha Crédito: Divulgação / PMVV

A Prefeitura de Vila Velha anunciou que realizou uma operação na madrugada da última quinta-feira (6) e impediu a realização do Baile do QG, uma festa clandestina conhecida como Mandela, no bairro Primeiro de Maio. Mas, de acordo com tweets de alguns internautas, a festa aconteceu e foi até a manhã do dia seguinte. Carol curtiu o baile até as 6h da manhã.

A repercussão da matéria no twitter do Gazeta Online não deixa dúvidas: a operação aconteceu, mas não foi suficiente para impedir o baile de acontecer. De acordo com a prefeitura, equipes chegaram no local quando a festa, que chega a reunir 1,5 mil pessoas nos finais de semana, estava prestes a começar. A estrutura do evento contava com caixas de som de mais de 3 mil watts de potência, quatro contentores de 300 litros lotados de cerveja, energéticos, refrigerantes e água, além de sete caixas de bebidas alcoólicas. Ainda segundo a prefeitura, o material foi todo apreendido pela fiscalização.

No entanto, os comentários de internautas que estiveram no local colocam em dúvida essa apreensão. Diversos tweets foram compartilhados na rede social dizendo, entre outras coisas, que o baile não foi interrompido e rolou da melhor forma. Eu jurava que tinha saído de lá 7h30, postou um dos internautas.

De acordo com a prefeitura, participaram da operação cinco guarnições da Força Tática da Polícia Militar, três viaturas da Guarda Municipal e a equipe de fiscalização de Posturas, Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, além de servidores de outras secretarias. Ao ser procurado para se manifestar sobre os comentários, o secretário de Defesa Social e Trânsito, Oberacy Emmerich Junior, assinalou que o baile pode ter acontecido, mas não nas proporções que estava previsto.

É possível que tenha acontecido. Mas não tinha bebida, não tinha nada, porque nós levamos tudo. A operação foi um sucesso. Com certeza o baile que estava previsto não aconteceu. Nós não podemos obrigar as pessoas a irem embora. Mas se elas ficaram no local, ficaram sem os carros de som, bebidas e drogas. A Polícia Militar ficou no local até o final, disse o secretário.