Ataque a tiros em residencial de Cariacica deixa moradores em pânico

Indivíduos armados chegaram por uma área de mata e abriram fogo contra o condomínio, na noite de quinta-feira (6); nenhum suspeito foi preso

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 13:23

Moradores de um residencial no bairro Antônio Ferreira Borges, em Cariacica, viveram momentos de pânico na noite de quinta-feira (6), após um grupo surgir de uma área de mata e abriu fogo contra o condomínio. Foram mais de 50 tiros. Não houve feridos, mas os apartamentos, paredes e janelas ficaram com as marcas da violência (veja acima).

Os tiros começaram por volta das 20h. Os moradores não sabem ao certo qual seria a motivação para o ataque, mas denúncias à Polícia Militar indicam que os criminosos seriam traficantes da região de Flexal, também em Cariacica.

"Foi à noite, no escuro, eles vieram pelo mato, e simplesmente chegaram atirando no condomínio, não sei qual a intenção deles, não teve troca de tiros. Eles ficaram no pasto atirando na direção dos prédios, não deu tempo de eles entrarem no condomínio. Somos uma ocupação do bem, não tem tráfico nem nada aqui dentro, acho que estão querendo tomar o condomínio para implantar tráfico aqui dentro", revelou um administrador à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. Por segurança, ele não será identificado.

O Residencial Limão faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida, mas não chegou a ser entregue pela construtora. Em 2022, virou uma ocupação onde vivem centenas de famílias.

Outra moradora detalhou que estava em casa com a filha de apenas dois anos quando o ataque começou. "Fiquei desesperada, porque eu estava com minha filha, minha amiga chegou avisando e subi correndo para a casa da minha irmã no segundo andar. Ficamos eu, minha irmã e as crianças abaixadas, escondidas. Ninguém dormiu, eu nem fui trabalhar hoje. Foi do nada, estava todo mundo dentro de casa e aconteceu, ninguém sabe explicar o porquê", lembrou a saladeira, também em entrevista à TV Gazeta.

A Polícia Militar foi acionada e chegou a fazer buscas pela região, mas ninguém foi preso. Um carregador de submetralhadora e um rádio comunicador foram localizados em uma área de mata nos fundos dos prédios e apreendidos.

"A gente entende que essa comunidade foi ocupada, e talvez alguém de fora possa ter interesse de se tornar proprietário desse espaço. É uma comunidade onde a gente realiza vários projetos sociais, mas alguém de fora com mau interesse pode querer conquistar isso aqui", ponderou outro morador, também administrador, à TV Gazeta.

Em nota, a Polícia Civil disse que "a ocorrência de disparos registrada na região foi encaminhada à Delegacia Regional de Cariacica, sem detidos e sem registro de baleados ou óbitos. Um carregador apreendido será encaminhado para o Departamento de Balística Forense da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), para análise técnica".

