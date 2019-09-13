Home
Assumção: "policial vai receber os R$ 10 mil por matar bandido"

O deputado afirmou que quem matará o criminoso que executou a jovem Maiara Oliveira e assim, ganhará a quantia em dinheiro, será um policial militar durante um confronto