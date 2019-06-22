Home
Associação não comenta caso de major suspeito de embriaguez ao volante

Na madrugada de quinta-feira (20), major se envolveu em acidente em Vitória, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi embora dirigindo o veículo, que pertence ao Estado