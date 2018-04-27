Assalto em condomínio de luxo na Serra: menor é apreendido

Crédito: Divulgação

Horas depois do assalto a um condomínio de luxo na Serra que terminou com um bandido morto e um engenheiro baleado, a Divisão de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio conseguiu apreender um menor que estava envolvido na ação criminosa. Outros dois bandidos foram identificados, mas ainda não foram localizados. Um quarto envolvido no assalto morreu baleado por uma policial civil, que morava na residência.

O CRIME

O assalto ocorreu na madrugada desta quinta-feira (26), por volta das 2h30, dentro do condomínio de luxo Alphaville Jacuhy, localizado às margens da Rodovia do Contorno. Um dos bandidos morreu baleado. O dono da residência, um engenheiro, foi atingido por um disparo no testículo.

Os assaltantes, utilizando um equipamento para arrombar, entraram pela janela da casa, que dá para os fundos da Rodovia do Contorno, próximo a uma área com matagal. Dentro da residência, os criminosos, que usavam touca ninja, renderam os moradores, o engenheiro, 43 anos, e uma policial civil, 33 anos, que foram acordados pelos bandidos dentro do quarto, exigindo dinheiro.

Um dos bandidos, que estava com um revólver calibre 38, levou o engenheiro para o corredor. O outro assaltante, que portava uma faca, fez a mulher refém dentro do quarto. Os criminosos não sabiam que a mulher era policial civil. Segundo informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ela fingiu que ia pegar joias no closet e voltou com uma pistola. A policial atirou no assaltante e o matou com sete tiros (2 no pé, 2 na dorsal, 2 na barriga e 1 na coxa) dentro do quarto do casal.

Enquanto isso, o outro criminoso que estava no corredor fazendo o engenheiro refém, ouviu os disparos e atirou no homem. Mesmo ferido, o engenheiro entrou em luta corporal com o criminoso, mas o assaltante conseguiu fugir.

O casal estava em casa com as duas filhas pequenas, mas as crianças escaparam ilesas.

ESTADO DE SAÚDE

O engenheiro baleado durante o assalto passa bem. A afirmação é de um familiar que acompanha o quadro de saúde do engenheiro. Ele passou por uma cirurgia e segue internado em um hospital particular da Serra.

BANDIDO MORTO IDENTIFICADO

O corpo do criminoso que foi morto pela policial civil, esposa do engenheiro baleado, foi identificado por familiares na tarde desta quinta no Departamento Médico Legal (DML). Parentes, que preferiram não ter seus nomes revelados, disseram que o criminoso se chamava de Leandro da Conceição Victor, de 33 anos. Ele tinha passagem por crime de roubo em 2012, também na Serra.

POLICIAL PRESTA DEPOIMENTO

A policial civil que fez os disparos contra o criminoso esteve na Divisão Patrimonial nesta quinta-feira (26), onde prestou depoimento. Ela deixou o local em uma viatura às 19h30.

Crédito do vídeo: Glacieri Carraretto





CONDOMÍNIO EMITE NOTA

Sobre a lamentável ocorrência a uma residência no condomínio Alphaville Jacuhy, nesta madrugada de quinta-feira (26), esclarecemos que os criminosos tiveram o acesso ao anterior da casa por uma área de ampla vegetação na área externa do Residencial, na qual fizeram o rompimento das barreiras físicas existentes como contenção da segurança.

Imediatamente após a ocorrência a nossa equipe de Segurança deu o apoio necessário à família e tomou as medidas cabíveis, acionando os órgãos de segurança pública.

O investimento em segurança é uma das principais ações da Associação Alphaville Jacuhy, que nos últimos anos não registrou nenhum episódio envolvendo os moradores e demais associados. A segurança do condomínio é composta por sistema de cerca elétrica, alarme perimetral e central de videomonitoramento com funcionamento 24 horas, além de vigilância patrimonial com sistema de ronda motorizada na área interna dos quatro Residenciais.