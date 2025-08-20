Crime

Assalto a casa de vereador no Sul do ES termina com 2 suspeitos presos

Vítima contou que os criminosos levaram três celulares, a chave de um veículo, duas alianças de ouro, um relógio, um aparelho de videogame e R$ 160 em dinheiro

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 10:59 - Atualizado há 28 minutos

Bens foram recuperados com a dupla na BR 101 Crédito: Divulgaçao/ PRF

Dois homens foram detidos suspeitos de participarem de um assalto a casa de um vereador na Praia de Marobá, em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. O crime ocorreu na terça-feira (19), e os indivíduos foram localizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) horas depois, durante a noite, na BR 101, em Guarapari. A vítima contou que os criminosos levaram três celulares, a chave de um veículo, duas alianças de ouro, um relógio, um aparelho de videogame e R$ 160 em dinheiro.

Segundo a PRF, os suspeitos passaram pelo ponto de controle da corporação com um Volkswagen Gol em alta velocidade, desobedecendo à ordem de parada. Eles fugiram, com o veículo em zigue-zague entre outros carros.

Após cerca de 2 km de perseguição, o motorista parou e três ocupantes desceram, fugindo em direção a um matagal. A PRF disse que o condutor permaneceu no veículo. Um dos fugitivos foi encontrado e também foi localizado por perto um revólver calibre .38 com numeração raspada, com seis cartuchos. Outros dois suspeitos conseguiram escapar.

Dentro do carro havia mais munições, dois celulares, touca ninja, bens furtados e dinheiro. Aos agentes da PRF, o condutor disse ser motorista de aplicativo e afirmou que desconhecia os passageiros. Ele e o outro detido foram encaminhados à Delegacia Regional de Guarapari. A Polícia Civil informou que os suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de roubo, praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Eles foram levados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

