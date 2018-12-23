Assalto a carro-forte acaba em tiroteio e morte em supermercado de SP

Assalto em SP deixa um morto Crédito: Reprodução/GloboNews

Um vigia foi baleado e um suspeito foi morto neste domingo (23), por volta das 12h15, após a tentativa de roubo a um carro-forte dentro de um hipermercado Extra, localizado no km 13 da rodovia Raposo Tavares, na zona oeste de SP.

Os criminosos abordaram os vigilantes dentro do hipermercado após o carro-forte chegar para levar dinheiro do comércio. Após a troca de tiros, ao menos três assaltantes fugiram com carros de clientes que estavam no estacionamento.

A polícia realiza uma operação para localizar os assaltantes. Nenhum cliente se feriu durante o ocorrido.