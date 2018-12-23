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São Paulo

Assalto a carro-forte acaba em tiroteio e morte em supermercado de SP

Segundo informações da PM, houve um intenso tiroteio no local. Os criminosos estavam munidos de fuzil e armamentos de grande poder de fogo

Publicado em 23 de Dezembro de 2018 às 19:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2018 às 19:12
Assalto em SP deixa um morto Crédito: Reprodução/GloboNews
Um vigia foi baleado e um suspeito foi morto neste domingo (23), por volta das 12h15, após a tentativa de roubo a um carro-forte dentro de um hipermercado Extra, localizado no km 13 da rodovia Raposo Tavares, na zona oeste de SP.
Os criminosos abordaram os vigilantes dentro do hipermercado após o carro-forte chegar para levar dinheiro do comércio. Após a troca de tiros, ao menos três assaltantes fugiram com carros de clientes que estavam no estacionamento.
A polícia realiza uma operação para localizar os assaltantes. Nenhum cliente se feriu durante o ocorrido.
O 51º DP, que fica próximo a tentativa do assalto, vai conduzir as investigações sobre o caso.

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