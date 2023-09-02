Assaltantes fazem 12 reféns e roubam armas e munições de empresa em Viana

Revólver calibre 22 e munições deixadas para trás por suspeitos de roubar empresa de logística, em Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dois suspeitos fizeram ao menos 12 funcionários de uma empresa de logística reféns na tarde deste sábado (2), para roubar armas e munições armazenadas no local. A empresa fica localizada no bairro Arlindo Vilaschi, em Viana , e transporta os mais diversos tipos de produtos, mas os suspeitos foram diretamente ao galpão onde havia armas e munições. Nenhum suspeito foi detido até o momento, segundo a Polícia Civil

Os criminosos pularam o muro da parte de trás da empresa para entrar no local, segundo informações de representantes da empresa à repórter Dani Carla, da TV Gazeta, e ficaram menos de cinco minutos dentro do galpão. No local, ficam armazenados todos os tipos de produtos, mas os suspeitos foram direto nas caixas onde havia armas e munições. A empresa não divulgou a quantidade de produtos roubada.

A Guarda Municipal de Viana foi acionada por um funcionário que havia ido ao banheiro e saiu correndo da empresa ao ver os colegas deitados no chão, conforme relatado pela Agente Ventura, em entrevista à TV Gazeta. Ela informou que esse funcionário percebeu que estava acontecendo um assalto e se deparou com a viatura da corporação do lado de fora da empresa.

Ao registrar a ocorrência, na Delegacia Regional de Cariacica, os representantes da empresa apresentaram documentação para comprovar que ela tem autorização da Polícia Federal e do Exército para armazenar armas e munições.

Ainda conforme reportagem da TV Gazeta, ao fugirem do local, os criminosos deixaram para trás um revólver calibre 22 usado no roubo e uma caixa com quase 850 unidades de munição.