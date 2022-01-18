O Fiat Bravo havia sido roubado minutos antes da troca de tiro dos ocupantes com a PM, em Barramares Crédito: Fabrício Christ/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Assaltante morre em confronto com a PM após roubar carro para fazer arrastão no ES

Um homem suspeito de cometer assaltos em Barramares, em Vila Velha , morreu após um confronto com policiais militares na manhã desta terça-feira (18). Segundo a polícia, ele roubou o carro de um comerciante que saía para o trabalho e, na sequência, usou o veículo para cometer os crimes. O que ele não contava era se deparar com uma viatura, o que ocasionou o confronto armado.

Por volta das 5h30, acompanhado pela esposa e ainda um funcionário, o dono do Fiat Bravo e os demais ocupantes saíram em direção a uma padaria em Morada da Barra, onde trabalham. Em entrevista à TV Gazeta, o dono do carro, que não será identificado, explicou que um homem a pé o abordou com uma arma. Segundos depois, outros dois assaltantes chegaram e obrigaram eles a saírem do veículo e deitarem no chão.

"Tinha um rapaz com uma mochila nas costas, e até achamos ser um morador, porque ele estava descendo no morro e passavam pessoas de bicicleta, ao lado, e ele não fez nada. Aí pensamos estar tudo certo e decidimos descer. Aí a gente se aproximou e ele puxou da mochila uma submetralhadora e mandou a gente descer do veículo e deitar no chão. Deitamos eu, minha esposa e um funcionário. Até chegaram a pisar nele porque acharam que ele (funcionário) era uma pessoa envolvida com o tráfico rival", disse a vítima.

Após o assalto, o jovem a esposa e o trabalhador deixaram o local do roubo e seguiram para a residência do casal. De lá, o motorista assaltado ligou para o Ciodes do telefone do irmão. Por meio de um aplicativo, ele conseguiu rastrear o próprio veículo e repassou a localização à polícia, apontando que o carro estava na Rua Rio de Janeiro, em Barramares, onde a PM já havia feito a abordagem e entrado em confronto com os criminosos.

ARRASTÃO

Logo após roubarem o carro, os criminosos começaram a praticar assaltos em pessoas que estavam em um ponto de ônibus. Enquanto praticavam os roubos, eles se depararam com uma viatura da PM, e na sequência, foi iniciado um confronto armado.

Um dos ocupantes do carro roubado acabou baleado, foi levado para um hospital particular de Itaparica, porém não resistiu aos ferimentos. Na fuga, os assaltantes bateram com o Fiat Bravo na cerca de madeira de uma residência. A área onde o veículo foi localizado foi isolada para o trabalho da perícia da Polícia Civil.

Dois assaltantes conseguiram fugir correndo após o confronto. Eles deixaram para trás o parceiro de crime baleado, que morreu pouco depois no hospital. O trio assaltado não se feriu na ação criminosa.